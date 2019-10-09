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В Саратове открылась передвижная выставка "Зримый Петербург"

Новости
В Саратове открылась передвижная выставка "Зримый Петербург"

Саратовская областная специальная библиотека для слепых и Санкт-Петербургская Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих представили передвижную тактильную выставку «Зримый Петербург».

Люди с ограничениями зрения могут познакомиться с рельефной тактильной картой центральной части Санкт-Петербурга, с обозначенными на ней 15-ю моделями архитектурных памятников города. Работа с картой поможет незрячим понять структуру города, определить главные дорожные и водные артерии, место нахождения главных экскурсионных объектов.

Для гостей выставки провели экскурсию по экспонатам, показали тактильные книги по музеям, рельефно-графические пособия по истории города и 3D-модели архитектурных памятников Санкт-Петербурга.

Для людей без проблем зрения было интересно познакомиться с картинами слепых и слабовидящих художников Санкт-Петербурга, которые, используя различные техники, представили виды Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Фото www.asi.org.ru