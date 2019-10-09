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Актеры Вольского драмтеатра стали лауреатами театрального фестиваля «Русская комедия»

Новости


Вольский драматический театр на сцене Ростовского театра драмы имени М. Горького в рамках VI Всероссийского театрального фестиваля «Русская комедия» показал спектакль по пьесе А.Н.Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» (режиссёр Олег Загуменнов).

В фестивале принимали участие театры из 15 городов России, в том числе г. Санкт – Петербурга, г.Омска, г. Тольятти, г. Новосибирска,г. Ставрополя, г.Москвы, г. Ростова, г. Белгорода, г. Петрозаводска и других.

Спектакль был высоко оценен жюри под председательством народной артистки РСФСР Светланы Крючковой, а вольские актёры получили дипломы – Арина Володина «За лучшую женскую роль второго плана» и Александр Шевелёв «За лучшую мужскую роль».