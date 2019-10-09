9 октября 2019 СРЕДА
Новости
17:49 | 09 октября
Издательство «ТрансРоссика» и блокчейн-платформа Credits запускают совместный проект
17:41 | 09 октября
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17:04 | 09 октября
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16:23 | 09 октября
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15:39 | 09 октября
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14:55 | 09 октября
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13:49 | 09 октября
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13:00 | 09 октября
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Издательство «ТрансРоссика» и блокчейн-платформа Credits запускают совместный проект

Новости
Издательство «ТрансРоссика» и блокчейн-платформа Credits запускают совместный проект

Издательство «ТрансРоссика» Ассоциации «Столыпинский Центр» и блокчейн-платформа Credits начали сотрудничество в области сохранения архивов национального наследия.

Они объединили усилия в запуске проекта по хранению в блокчейне Credits информации о российских исторических лицах, связанных с ними материалов и архивов. Использование основ блокчейна дает возможность сохранить подлинные исторические документы.

Без соответствующих учетных сведений фальсифицировать данные или их изменить невозможно – этому препятствуют технические особенности блокчейна. Вот почему для хранения исторических записей и национальных архивов блокчейн-платформа Credits (https://credits.com/ru?utm_source=pressuha&utm_medium=article) является совершенной средой. Все данные издательства «ТрансРоссика» защищены от несанкционированного посягательства многоступенчатой системой доступа к информации, создаваемой блокчейном.