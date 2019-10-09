Фонд Russian Friends Capital инвестирует три млрд рублей инвестиций в компанию Bullitt
На рынок импортозамещения оборудования для добывающих компаний вышел Bullitt. Содействие в этом оказал инвестиционный фонд Russian Friends Capital, инвестировавший три миллиарда рублей в компанию-производителя оборудования для горнодобывающих и металлургических предприятий. Определяющим для принятия решения об инвестициях стало наличие у компании инженерных компетенций.
В настоящее время в горнодобыче все большую роль начинает интеллектуальная составляющая. Цифровизация – главный тренд в горно-металлургической отрасли, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Именно поэтому на первом этапе Bullitt построит инжиниринговый центр, а затем будут созданы производство резинотехнических изделий, механообрабатывающее производство и литейный цех.
В России нет производителя высокохромистого чугуна, поэтому Bullitt воспользовался шансом и работает, привлекая российских и зарубежных специалистов, над проектом импортозамещающего производства высокохромистого белого чугуна, который отличается повышенной устойчивостью к коррозионным процессам.
Bullitt планирует развиваться в направлении агрегатирования и оснащения добывающих предприятий «под ключ». Уже успешно выведен бренд «Буллит», который предлагает отечественным предприятиям оценить эффективность работы оборудования, последовательно преодолевая предубеждения перед российским продуктом.