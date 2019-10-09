9 октября 2019 СРЕДА
Новости
17:49 | 09 октября
Издательство «ТрансРоссика» и блокчейн-платформа Credits запускают совместный проект
17:41 | 09 октября
Фонд Russian Friends Capital инвестирует три млрд рублей инвестиций в компанию Bullitt
17:04 | 09 октября
В Саратове открылась передвижная выставка "Зримый Петербург"
16:23 | 09 октября
Актеры Вольского драмтеатра стали лауреатами театрального фестиваля «Русская комедия»
15:39 | 09 октября
В Саратове пройдет Всероссийский экономический диктант
14:55 | 09 октября
В Москве состоялся международный семинар врачей-онкологов
13:49 | 09 октября
В 3 профессиональных образовательных организациях откроются 15 мастерских по мировым стандартам
13:00 | 09 октября
Саратовский проект "Молодежное Поволжье" будет представлен на проектной школе в Москве
12:07 | 09 октября
В Саратове к отоплению подключено порядка 56% многоквартирных домов
10:48 | 09 октября
Саратовские пловцы завоевали серебро и золото соревнований ПФО
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Фонд Russian Friends Capital инвестирует три млрд рублей инвестиций в компанию Bullitt

Новости
Фонд Russian Friends Capital инвестирует три млрд рублей инвестиций в компанию Bullitt

На рынок импортозамещения оборудования для добывающих компаний вышел Bullitt. Содействие в этом оказал инвестиционный фонд Russian Friends Capital, инвестировавший три миллиарда рублей в компанию-производителя оборудования для горнодобывающих и металлургических предприятий. Определяющим для принятия решения об инвестициях стало наличие у компании инженерных компетенций.

В настоящее время в горнодобыче все большую роль начинает интеллектуальная составляющая. Цифровизация – главный тренд в горно-металлургической отрасли, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Именно поэтому на первом этапе Bullitt построит инжиниринговый центр, а затем будут созданы производство резинотехнических изделий, механообрабатывающее производство и литейный цех.

В России нет производителя высокохромистого чугуна, поэтому Bullitt воспользовался шансом и работает, привлекая российских и зарубежных специалистов, над проектом импортозамещающего производства высокохромистого белого чугуна, который отличается повышенной устойчивостью к коррозионным процессам.

Bullitt планирует развиваться в направлении агрегатирования и оснащения добывающих предприятий «под ключ». Уже успешно выведен бренд «Буллит», который предлагает отечественным предприятиям оценить эффективность работы оборудования, последовательно преодолевая предубеждения перед российским продуктом.