В Саратове пройдет Всероссийский экономический диктант
9 октября состоится общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Тема этого года - «Сильная экономика – процветающая Россия!».
Мероприятие направлено на определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценку экономической активности и грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.
Принять участие в акции могут учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также жители области.
В этом году в Саратовской области диктант пройдет на 26 региональных площадках. Полная информация об общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» и список площадок представлен на официальном сайте www.diktant.org.