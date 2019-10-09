В 3 профессиональных образовательных организациях откроются 15 мастерских по мировым стандартам
В Вольском технологическом колледже, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме г. Балаково, Саратовском архитектурно-строительном колледже ведутся ремонтные работы для открытия профессиональных мастерских по мировым стандартам WorldSkills.
В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева, эти учреждения выиграли грант Минпросвещения России по господдержке профессиональных образовательных организаций для создания мастерских.
В декабре этого года в профессиональных образовательных организациях будет открыто по 5 мастерских для подготовки студентов по востребованным направлениям развития экономики области: промышленные и инженерные технологии, искусство, дизайн, сфера услуг, информационно-коммуникационные технологии. Мастерские будут доступны также для разных возрастных категорий населения: учащихся школ, студентов, специалистов и граждан предпенсионного возраста.
В настоящее время в профессиональных образовательных организациях завершены закупочные процедуры, заключены договоры на поставку оборудования и ведется ремонт помещений будущих мастерских в соответствии с концепцией Минпросвещения России по брендированию.