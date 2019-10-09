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В Москве состоялся международный семинар врачей-онкологов

Новости
В Москве состоялся международный семинар врачей-онкологов

Группа компаний «Атлас Здоровья» в партнерстве с итальянской группой компанией «Рафаэль» провели 3 октября в Москве международный семинар «Новая эра в медико-хирургических методах лечения онкологии. Международный опыт комплексного подхода в лечении онкологических заболеваний легких, органов пищеварения, молочных желез».

Мероприятие объединило более 150 врачей-онкологов из столицы и разных городов России. Среди спикеров, выступивших на семинаре были доктор Андреа Пиккетто – специалист по малоинвазивным методам хирургического лечения онкозаболеваний Римского университета «Ла Сапиенца», доктор Андреа Манкузо – научный сотрудник онкологического отделения больницы «Сан Камилло-Форланини», профессор Джанкарло Д'Амброзио – доцент кафедры общей хирургии Римского университета «Ла Сапиенца».

ВалериоДжелфузо, президент ГК «Рафаэль» так определил главную цель события – прогресс. По его словам, итальянская медицина в настоящее время направлена, в первую очередь, на человека, на прогресс, на улучшение его здоровья, а уже после – на технологии. Гелена Генс, доктор медицинских наук МГМСУ им. А.И. Евдокимова отметила важность проведения на международной площадке подобных мероприятий для обмена знаниями. Симбиоз знаний российских и зарубежных врачей даст возможность изменить статистику выживаемости онкобольных.