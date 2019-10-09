Саратовский проект "Молодежное Поволжье" будет представлен на проектной школе в Москве
В сентябре этого года проходил конкурсный отбор на участие во Всероссийской проектной школе «От замысла до реализации».
Она пройдет в мастерской управления «Сенеж» Московской области с 31 октября по 2 ноября.
От Саратовской области конкурсный отбор прошел проект «Молодежное Поволжье», лауреат и победитель XVIВсероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» в номинации «Реализованные проекты». Руководителем проекта является молодежный министр образования области, старший воспитатель Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса Василиса Алиева.
Всероссийская проектная школа «От замысла до реализации» пройдет в рамках постконкурсного сопровождения победителей Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия» 2019 года. На мероприятии участники обменяются опытом, узнают инструменты социального проектирования, проработают свои проекты с экспертами.