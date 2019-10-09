В Саратове к отоплению подключено порядка 56% многоквартирных домов
Подключение к отоплению в Саратове проходит в штатном режиме
В Саратове по зоне Саратовского филиала «Т Плюс» к отоплению подключено порядка 56% многоквартирных домов. Подключение объектов ведется согласно поданным заявкам от руководителей УК, ТСЖ и ЖСК, которые подтверждают готовность коммуникаций МКД к приему тепловой энергии, и то, что клиент согласен на выставление счета за потребление тепла с момента подключения. На сегодняшний день по жилому фонду подано 2940 заявок из 3405.
После получения заявки энергетики проводят включение объекта согласно графику, который формируется с учетом характеристик их теплопотребления. Он составляется таким образом, чтобы соблюсти гидравлический режим, не допустить разбалансировки системы, а также проконтролировать содержание железа в системе после открытия задвижки на объект.