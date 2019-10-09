Саратовские пловцы завоевали серебро и золото соревнований ПФО
С 8 по 11 октября в Саранске проходят чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию.
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
Саратовскую область на соревнованиях представляют Егор Сучков; Ангелина Никифорова; Илья Тришкин, Кристина Шаяхметова.
По итогам первого дня соревнований Егор Сучков завоевал золотую медаль на дистанции 50 м брассом и золото на дистанции 200 м вольным стилем; Ангелина Никифорова завоевала золото среди юниоров и серебро среди взрослых на дистанции 200 м на спине.
Соревнования чемпионатов федеральных округов являются отборочными на чемпионат России по плаванию (бассейн 25 м).Соревнования продолжаются.