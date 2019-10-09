«Ураласбест» активно наращивает производство щебня
ОАО «Ураласбест» сообщает о том, что в нынешнем году комбинат значительно нарастил объемы отгрузки щебня.
На ежегодной основе он производит порядка 5 млн. тонн щебня в год. По состоянию дел на июль текущего года «Ураласбест» увеличил отгрузку этого строительного материала в сравнении с тем же месяцем годом ранее на 9,9%. Кроме того он попал в топ ключевых производителей нерудных строительных материалов в Российской Федерации.
Отмечается, что одной из причин роста объемов отгрузки щебня «Ураласбестом» является производство новых фракций, к которому комбинат приступил в ходе нынешнего года. Этот щебень был успешно апробирован в лабораториях ведущих отечественных «дорожных» компаний. Кроме того в пользу комбината говорит качество выпускаемого продукта. Он разрабатывает Баженовское месторождение, позволяющее производить щебень с уникальными свойствами.
На ежегодной основе он производит порядка 5 млн. тонн щебня в год. По состоянию дел на июль текущего года «Ураласбест» увеличил отгрузку этого строительного материала в сравнении с тем же месяцем годом ранее на 9,9%. Кроме того он попал в топ ключевых производителей нерудных строительных материалов в Российской Федерации.
Отмечается, что одной из причин роста объемов отгрузки щебня «Ураласбестом» является производство новых фракций, к которому комбинат приступил в ходе нынешнего года. Этот щебень был успешно апробирован в лабораториях ведущих отечественных «дорожных» компаний. Кроме того в пользу комбината говорит качество выпускаемого продукта. Он разрабатывает Баженовское месторождение, позволяющее производить щебень с уникальными свойствами.