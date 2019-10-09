Руководитель СК «ПРОМИНСТРАХ» рассказал о результатах Форума «Будущее страхового рынка»
Руководитель ООО «ПРОМИНСТРАХ» стал участником состоявшегося в столице 2 октября 2019 года Форума «Будущее страхового рынка». Вместе с ним в обсуждении основных тенденций развития страхования и обобщении передовых страховых практик приняли участие представители профильных ассоциаций и госорганов, компаний из смежных отраслей, топ-менеджеры ведущих страховых компаний РФ.
Валерий Курганов, гендиректор ООО «ПРОМИНСТРАХ», заметил, что его компания стремится соответствовать новым вызовам, следит за развитием отраслевого рынка, улучшает свои страховые технологии и старается быть востребованной страхователями. Он считает, что форум позволил участникам определить основные точки роста рынка страхования, в числе которых названы накопительное страхование жизни, страхование жилья, развитие новых страховых продуктов (например, unit-linked) а также цифровизация страхования.