В Областной филармонии - IV Хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова»
Проект откроется песенно-хоровым концертом Театра хоровой музыки "Давайте поклоняться доброте", посвященным 80-летию со дня рождения Якова Дубравина.
13 октября коллектив откроет XXIX концертный сезон. Художественный руководитель и главный дирижер - Людмила Лицова. В концерте примет участие сводный хор ДМШ и ДШИ г. Саратова, детский хор Театра хоровой музыки. Дирижер - Анэта Николаева.
IV Хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова» – правопреемник проходящих в Саратовской области с 2001 года открытых губернских фестивалей-конкурсов с аналогичным названием, инициатором и организатором которых был и остаётся Саратовский губернский театр хоровой музыки.