Форелевые фермы открылись в Саратове и Энгельсе
Заместитель председателя правительства области Алексей Стрельников посетил форелевые фермы полного цикла построенные в Саратове и Энгельсе.
В областном центре приступили к промышленному производству, запустив в бассейны свыше 14 тыс. голов молоди, а в Энгельсе готовятся к зарыблению бассейнов примерно таким же количеством малька до конца месяца. Для этого здесь уже установили уникальный фильтр собственной разработки и сборки.
Проблема сбыта продукции практически решена. Саратовскую форель уже поставляют на реализацию в мегамаркеты региона, рестораны и кафе. Сейчас приступают к прямой реализации рыбы по заказу индивидуальных клиентов. Энгельсская форель будет реализовываться через торговые точки региона и заведения общепита. В процессе выращивание аквакультуры используется исключительно фирменное заводское оборудование и корма высочайшего качества.