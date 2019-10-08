Саратовская студия танца «Вдохновение» примет участие в осеннем туре Всемирного парамузыкального фестиваля
Осенние мероприятия Всемирного парамузыкального фестиваля пройдут в Калужской, Костромской и Московской областях с 27 октября по 7 ноября текущего года.
Саратовскую область на фестивале будет представлять студия танца «Вдохновение».
Студия успешно прошла конкурсный отбор художественного совета фестиваля и покажет свои творческие номера во всех трех турах фестиваля – в Калужском областном драматическом театре, Костромском концертно-выставочном центре «Губернский», и концертном зале «Барвиха Luxury Village».