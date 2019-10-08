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Потребление электроэнергии в энергосистеме Саратовской области в сентябре 2019 года уменьшилось на 4,4 % по сравнению с сентябрем 2018 года

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Саратовской области» (Саратовское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Саратовской области в сентябре 2019 года составило 958,2 млн кВт•ч, что на 4,4 % меньше объема потребления за тот же месяц 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Саратовской области в сентябре 2019 года составила 2917,7 млн кВт•ч, и осталась на уровне аналогичного показателя прошлого года.

Максимум потребления мощности в энергосистеме Саратовской области в сентябре 2019 года зафиксирован 27 сентября в 19:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха 9,0 °С. Его значение составило 1694 МВт, что на 52 МВт (3,2 %) выше максимума потребления мощности достигнутого в сентябре 2018 года.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Саратовской области с января по сентябрь 2019 года составило 9413,3 млн кВт•ч, что на 5,4 % меньше объема потребления за такой же период 2018 года.
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