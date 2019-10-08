Гребной клуб СГУ второй год подряд становится призером Всероссийских соревнований по гребному спорту

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Казань встретила соревнующихся традиционной для октября непогодой - ливнями и шквалистым ветром, но это не помешало участникам соревнований показать захватывающие баталии на водных дорожках.Среди команд-участников уже второй год подряд выгодно, засчёт своей многочисленности и спортивной безбашенности, выделялась сборная команда гребного клуба СГУ им. Н.Г. Чернышевского, заявившаяся в составе 15 человек.Выступив в девяти классах судов из одиннадцати возможных, сборная гребного клуба Саратовского классического университета не только повторно доказала, что является одним из крупнейших игроков на арене студенческого гребного спорта в Российской Федерации, но и заняла второе общекомандное место, уступив лишь лидерам этого года и вечным визави гребной братии СГУ, команде Новгородского Государственного Университета, а также завоевав целый ворох личных наград вместе с неофициальным призом зрительских симпатий в виде оваций с трибун за умопомрачительные по уровню самоотдачи, драматизма и конкуренции гонки как в мелких классах судов, так и в основном классе Студенческой Гребной Лиги - мужской восьмерке с рулевым.Студенты СГУ заняли следующие места:Николаева Екатерина (ИФКиС, 1 курс) - 2 место в классе женской одиночки; Митякина Арина (ИФКиС, 2 курс) - 3 место в классе женской одиночки лёгкого веса; Николаева Екатерина (ИФКиС, 1 курс) и Митякина Арина (ИФКиС, 2 курс) - 1 место в классе женской двойки без рулевого;Власова Светлана (ИФКиС, 1 курс магистратуры) и Логинова Дарья (ППиСО, 4 курс) - 4 место в классе женской двойки парной;Крамаров Даниил (2 курс, Географический факультет) - 2 место в классе мужской одиночки; Журавлев Никита (ИФКиС, 4 курс) - 3 место в классе мужской одиночки лёгкого весаРябинин Владислав (ИФКиС, 3 курс) и Шамин Антон (ИФКиС, 4 курс) - 5 место в классе мужской двойки без рулевого; Антонов Евгений (выпускник ФНБМТ) и Логиновский Валерий (Географический факультет, 4 курс) - 4 место в классе мужской двойки парной;Тарасевич Денис (Институт Химии, 2 курс) и Романов Игорь (КНИиТ, 4 курс) - 2 место в классе мужской двойки парной лёгкого веса; Шамин Антон, Рябинин Владислав, Крамаров Даниил, Антонов Евгений, Журавлёв Никита, Логиновский Валерий, Романов Игорь, Тарасевич Денис и рулевая Спирина Екатерина (ИФКиС, 4 курс) – 3 место финала В и 13 общекомандное место.Тренер и менеджер гребного клуба – Фуфаев Иван Александрович.