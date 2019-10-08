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В Саратове работает штаб по переходу на «цифру»

Новости


В областном центре работает штаб по переходу с аналогового на цифровое эфирное наземное телерадиовещание.

Здесь с рабочим визитом побывал заместитель Председателя Правительства области Василий Разделкин.

Штаб осуществляет координацию действий всех структур и организаций, задействованных в переходе на «цифру» - региональные министерство промышленности и энергетики, министерство социального развития, министерство по телам территориальных образований, министерство молодежной политики и спорта, администрации муниципальных районов области, областной радиотелевизионный передающий центр, волонтеры.

Напомним, по вопросам, связанным с переходом на цифровое телевидение, можно обратиться на «горячую линию» по телефону 8-927-229-71-89. Региональная «горячая линия» интегрирована с федеральной, которая работает по номеру 8 800 220 20 02.

За время работы «линии» на нее поступило почти 5,5 тысячи звонков. Всем обратившимся даются пояснения по интересующим вопросам.
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