В Саратове работает штаб по переходу на «цифру»
В областном центре работает штаб по переходу с аналогового на цифровое эфирное наземное телерадиовещание.
Здесь с рабочим визитом побывал заместитель Председателя Правительства области Василий Разделкин.
Штаб осуществляет координацию действий всех структур и организаций, задействованных в переходе на «цифру» - региональные министерство промышленности и энергетики, министерство социального развития, министерство по телам территориальных образований, министерство молодежной политики и спорта, администрации муниципальных районов области, областной радиотелевизионный передающий центр, волонтеры.
Напомним, по вопросам, связанным с переходом на цифровое телевидение, можно обратиться на «горячую линию» по телефону 8-927-229-71-89. Региональная «горячая линия» интегрирована с федеральной, которая работает по номеру 8 800 220 20 02.
За время работы «линии» на нее поступило почти 5,5 тысячи звонков. Всем обратившимся даются пояснения по интересующим вопросам.