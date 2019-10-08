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Концерт, который мог не состояться

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Концерт, который мог не состояться


2 октября 2019 года в Колонном зале Дома Союзов состоялся Юбилейный концерт Игоря Монаширова - вокалиста с уникальным голосовым диапазоном, гастролирующего артиста и преподавателя вокала “звезд” российского кино и эстрады.

Организаторы шутят, что концерт “эпохальный”. За время подготовки программы и проведения репетиций, концерт несколько раз могли отменить!

Многие знают, что в ближайшее время Российская Дума может “переехать” в Колонный зал Дома Союзов на время ремонта зала заседаний. Юбиляр, занятый в ежедневных репетициях, не знал подробностей до последнего момента...

“Дело в том, что последние несколько месяцев решался вопрос со сроками переезда депутатов в Колонный зал, они менялись, и в конце августа, когда все артисты, задействованные в программе, подтвердили свои графики и уже во всю шли репетиции, оказалось, что площадка может быть закрыта. Мы не стали рассказывать об этом Игорю, подбирая одновременно другую площадку. А теперь вышло, что концерт стал одним из последних, проведенных в Колонном зале,” - говорит ученица вокалиста Инна Рудник.

Игорь выступал в Колонном зале с отчетными концертами еще в детском хоре Попова. Он считает, что своей профессией он обязан именно Виктору Сергеевичу и провести юбилейный вечер в Доме Союзов было для него особенно важно.

Вместе с центральный военным оркестром Минобороны под управлением полковника Сергея Дурыгина, Монаширов исполнил классические произведения “Parlami D’amore Mariu” Чезаре Биксио, “Casta Diva” Винченцо Беллини, “Funiculi-Funicula” Луиджи Денца и многие другие. Солистка Большого театра - эмоциональная и артистичная - Анна Аглатова спела вместе с юбиляром два оперных дуэта. Второе отделение концерта было посвящено эстрадной музыке - прозвучали классические эстрадные хиты в новых аранжировках для симфонического оркестра. На сцену выходили коллеги и друзья Монаширова: певица, известная по телепередаче “Голос” на Первом канале, Мариам Мерабова, “звезда” телепередачи “Три аккорда” на Первом канале Ксана Сергиенко. Весь вечер вместе с исполнителями на сцене был Заслуженный артист России Александр Олешко.

После концерта сидевшая в зале вдова Николая Караченцева Людмила Поргина сказала, что “удивительно искренне была исполнена песня “Ты меня на рассвете разбудишь” из мюзикла “Юнона и Авось”, которую исполнял Николай Петрович”. Для юбилейной программы Игоря Монаширова к этой композиции сделали специальную “более инструментальную” аранжировку.