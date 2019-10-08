В Саратове открывается выставка "Зримый Петербург"

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Цель выставки – предоставить уникальную возможность знакомства незрячих различных регионов России, ближнего и дальнего Зарубежья с историей и культурой Санкт-Петербурга в доступном для них формате, а также познакомить специалистов и широкую общественность с возможностями адаптации для людей с проблемами зрения памятников истории и архитектуры.Людям с ограничениями зрения будет предложено знакомство с рельефной тактильной картой центральной части Санкт-Петербурга, с обозначенными на ней 15 упрощёнными моделями архитектурных памятников города. Работа с картой поможет незрячим понять структуру города, определить главные дорожные и водные артерии, место нахождения главных экскурсионных объектов.Выставка включает в себя большое количество адаптированных материалов: тактильные книги по музеям, рельефно-графические пособия по истории города и 3D-модели архитектурных памятников Санкт-Петербурга.Трёхмерная модель дает возможность незрячим понять объём и форму здания в целом, тактильные книги расскажут о некоторых музеях, а рельефная графика поможет рассмотреть конкретные детали памятников, и даже совершить самостоятельную прогулку по Невскому проспекту.Для людей без проблем зрения будет интересно познакомиться с картинами слепых и слабовидящих художников Санкт-Петербурга, которые используя различные техники в своих работах, представили виды Санкт-Петербурга.