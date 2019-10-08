15 октября заканчивается прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»
Премия, инициированная Федеральным агентством по делам национальностей России в 2017 году, направлена на сохранение уникальной особенности нашей страны – многоязычия. Этой премией будут отмечены и те, кто вносит заметный вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов России.
В рамках премии предусмотрено 7 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение малых языков», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».
Заявки на соискание премии принимаются до 15 октября 2019 года по эл.почте konkurs@phkp.ru
Положение о премии «Ключевое слово» и образец заявки размещены на главной странице сайта ФАДН России http://fadn.gov.ru
Победителей наградят 25 октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».