8 октября 2019 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 08 октября
В Областной филармонии - IV Хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова»
16:09 | 08 октября
Саратовская команда завоевала "бронзу" Кубка России по морскому многоборью
15:15 | 08 октября
Форелевые фермы открылись в Саратове и Энгельсе
14:27 | 08 октября
Саратовская студия танца «Вдохновение» примет участие в осеннем туре Всемирного парамузыкального фестиваля
13:39 | 08 октября
Потребление электроэнергии в энергосистеме Саратовской области в сентябре 2019 года уменьшилось на 4,4 % по сравнению с сентябрем 2018 года
12:57 | 08 октября
Гребной клуб СГУ второй год подряд становится призером Всероссийских соревнований по гребному спорту
12:00 | 08 октября
В минувшие сутки в огне погиб мужчина
11:09 | 08 октября
В Саратове работает штаб по переходу на «цифру»
10:18 | 08 октября
15 октября заканчивается прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»
09:29 | 08 октября
В Саратове открывается выставка "Зримый Петербург"
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15 октября заканчивается прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»

Новости
15 октября заканчивается прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»

Премия, инициированная Федеральным агентством по делам национальностей России в 2017 году, направлена на сохранение уникальной особенности нашей страны – многоязычия. Этой премией будут отмечены и те, кто вносит заметный вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов России.

В рамках премии предусмотрено 7 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение малых языков», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Заявки на соискание премии принимаются до 15 октября 2019 года по эл.почте konkurs@phkp.ru

Положение о премии «Ключевое слово» и образец заявки размещены на главной странице сайта ФАДН России http://fadn.gov.ru

Победителей наградят 25 октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».