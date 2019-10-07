7 октября 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:04 | 07 октября
Участниками форума Science Forum стали 25 лауреатов Green Talents Competition
18:00 | 07 октября
Закончена реконструкция тепломагистрали по улице Провиантская и Рабочий переулок
17:15 | 07 октября
В Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки «Анна Ахматова. Бег времени»
16:38 | 07 октября
В Саратовской области началась экологическая акция "Живи, лес!"
15:51 | 07 октября
Через неделю регион перейдет с аналогового на цифровое телерадиовещание
15:08 | 07 октября
Ряду саратовских предприятий отказано в подключении отопления из-за долгов
14:12 | 07 октября
У команды Саратовской области - второе место в окружном слете поисковых отрядов ПФО
13:20 | 07 октября
МФЦ консультирует по вопросам защиты прав потребителей
12:28 | 07 октября
Саратовский академический театр драмы приглашает на творческую лабораторию «Видимоневидимо плюс»
11:38 | 07 октября
В парке Победы состоялся круглый стол с участием Союза женщин России
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Участниками форума Science Forum стали 25 лауреатов Green Talents Competition

Новости
Участниками форума Science Forum стали 25 лауреатов Green Talents Competition

Двадцать пять лауреатов Green Talents Competition примут участие в форуме Science Forum в Германии.

Талантливые молодые ученые стали победителями программы, которой в этом году исполняется 10 лет. Куратором Green Talents Competition выступает Аня Карличек, министр образования и науки Германии. Жюри, состоящее из признанных немецких экспертов, отобрало в 2019 году 25 лучших исследователей из представлявших 97 стран 837 соискателей.

Лауреатам Green Talents Competition (www.greentalents.de) предоставлена возможность в течение двухнедельной поездки по Германии побывать в университетах страны, научно-исследовательских институтах и организациях, занимающихся вопросами устойчивого развития. С выдающимися учеными и местными экспертами исследователи обсудят свои проекты.

По окончании путешествия пройдет специальная Конференция, в рамках которой участники смогут расширить сеть профессиональных контактов. Также на мероприятии состоится награждение 25 лауреатов программы Green Talents.