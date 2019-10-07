Участниками форума Science Forum стали 25 лауреатов Green Talents Competition
Двадцать пять лауреатов Green Talents Competition примут участие в форуме Science Forum в Германии.
Талантливые молодые ученые стали победителями программы, которой в этом году исполняется 10 лет. Куратором Green Talents Competition выступает Аня Карличек, министр образования и науки Германии. Жюри, состоящее из признанных немецких экспертов, отобрало в 2019 году 25 лучших исследователей из представлявших 97 стран 837 соискателей.
Лауреатам Green Talents Competition (www.greentalents.de) предоставлена возможность в течение двухнедельной поездки по Германии побывать в университетах страны, научно-исследовательских институтах и организациях, занимающихся вопросами устойчивого развития. С выдающимися учеными и местными экспертами исследователи обсудят свои проекты.
По окончании путешествия пройдет специальная Конференция, в рамках которой участники смогут расширить сеть профессиональных контактов. Также на мероприятии состоится награждение 25 лауреатов программы Green Talents.