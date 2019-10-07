Закончена реконструкция тепломагистрали по улице Провиантская и Рабочий переулок

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Реконструируемый объект теплосети стал единственным в этом году, который расположен сразу на нескольких улицах города. Масштаб работы был обусловлен изношенностью теплосети. Всего было заменено более 1 км трубопровода диаметром 800 мм.Для обеспечения надежности работы теплосети и качества поставляемого ресурса подрядная организация в своей работе использовала трубы высокой заводской готовности в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля.Напомним, что в этом году энергокомпания масштабно подошла к замене тепловых сетей в г. Саратове. Было заменено 17,5 км тепломагистралей крупного диаметра, которые снабжают тепловой энергией жителей центральной части города. Общий объем финансирования работ на теплосетевом комплексе составил 1,2 млрд рублей.Энергетики благодарят жителей за терпение и приносят свои извинения за временные неудобства. Все работы на теплосетевом комплексе направлены на надежное и безопасное теплоснабжение в зимнее время, - сообщает пресс-служба Саратовского филиала «Т Плюс».