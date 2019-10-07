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Закончена реконструкция тепломагистрали по улице Провиантская и Рабочий переулок

Новости


Саратовский филиал «Т Плюс» завершил техническое перевооружение трубопровода на улице Провиантская между улицами Чернышевского и Рабочим переулком. По новым коммуникациям уже запущен теплоноситель. Восстановлено асфальтовое покрытие и открыто автомобильное движение.

Реконструируемый объект теплосети стал единственным в этом году, который расположен сразу на нескольких улицах города. Масштаб работы был обусловлен изношенностью теплосети. Всего было заменено более 1 км трубопровода диаметром 800 мм.

Для обеспечения надежности работы теплосети и качества поставляемого ресурса подрядная организация в своей работе использовала трубы высокой заводской готовности в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля.

Напомним, что в этом году энергокомпания масштабно подошла к замене тепловых сетей в г. Саратове. Было заменено 17,5 км тепломагистралей крупного диаметра, которые снабжают тепловой энергией жителей центральной части города. Общий объем финансирования работ на теплосетевом комплексе составил 1,2 млрд рублей.

Энергетики благодарят жителей за терпение и приносят свои извинения за временные неудобства. Все работы на теплосетевом комплексе направлены на надежное и безопасное теплоснабжение в зимнее время, - сообщает пресс-служба Саратовского филиала «Т Плюс».