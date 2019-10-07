В Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки «Анна Ахматова. Бег времени»
В Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки «Анна Ахматова. Бег времени» (к 130-летию со дня рождения).
Новыми поколениями читателей заново постигается жизнь, трагедия и гений великого поэта, отразившего и осмыслившего эпоху катастрофических перемен в России.
Выставка – это еще одна попытка познания творческой индивидуальности поэта, неразрывно связанного с судьбой Родины.
Судьба Ахматовой рассмотрена в экспозиции сквозь призму подлинных документов: редких прижизненных изданий книг и журналов, графических работ М. Добужинского, Ю. Анненкова, А. Остроумовой-Лебедевой, Г. Верейсго, П. Шиллинговского, В. Конашевича, А. Хижинского.
Визуальный образ Петербурга – Петрограда – Ленинграда, города, воспетого поэтом, запечатлен в фотографиях, старинных открытках, графических работах.
Посетители познакомятся с редкими материалами, бережно хранившимися в архиве К. Федина, – уникальными фотопортретами Ахматовой, выполненными П. Лукницким, Н. Пуниным, М. Наппельбаумом, записками Ахматовой Федину, с которым ее связывали теплые дружеские отношения, книгами с ее дарственными надписями.
На выставке будут звучать записи с голосом поэта, любимая музыка Ахматовой.
Выставка открывается 10 октября в 16.00.