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В Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки «Анна Ахматова. Бег времени»
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В Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки «Анна Ахматова. Бег времени»

Новости
В Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки «Анна Ахматова. Бег времени»

В Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки «Анна Ахматова. Бег времени» (к 130-летию со дня рождения).

Новыми поколениями читателей заново постигается жизнь, трагедия и гений великого поэта, отразившего и осмыслившего эпоху катастрофических перемен в России.

Выставка – это еще одна попытка познания творческой индивидуальности поэта, неразрывно связанного с судьбой Родины.

Судьба Ахматовой рассмотрена в экспозиции сквозь призму подлинных документов: редких прижизненных изданий книг и журналов, графических работ М. Добужинского, Ю. Анненкова, А. Остроумовой-Лебедевой, Г. Верейсго, П. Шиллинговского, В. Конашевича, А. Хижинского.

Визуальный образ Петербурга – Петрограда – Ленинграда, города, воспетого поэтом, запечатлен в фотографиях, старинных открытках, графических работах.

Посетители познакомятся с редкими материалами, бережно хранившимися в архиве К. Федина, – уникальными фотопортретами Ахматовой, выполненными П. Лукницким, Н. Пуниным, М. Наппельбаумом, записками Ахматовой Федину, с которым ее связывали теплые дружеские отношения, книгами с ее дарственными надписями.

На выставке будут звучать записи с голосом поэта, любимая музыка Ахматовой.

Выставка открывается 10 октября в 16.00.