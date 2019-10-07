7 октября 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:04 | 07 октября
Участниками форума Science Forum стали 25 лауреатов Green Talents Competition
18:00 | 07 октября
Закончена реконструкция тепломагистрали по улице Провиантская и Рабочий переулок
17:15 | 07 октября
В Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки «Анна Ахматова. Бег времени»
16:38 | 07 октября
В Саратовской области началась экологическая акция "Живи, лес!"
15:51 | 07 октября
Через неделю регион перейдет с аналогового на цифровое телерадиовещание
15:08 | 07 октября
Ряду саратовских предприятий отказано в подключении отопления из-за долгов
14:12 | 07 октября
У команды Саратовской области - второе место в окружном слете поисковых отрядов ПФО
13:20 | 07 октября
МФЦ консультирует по вопросам защиты прав потребителей
12:28 | 07 октября
Саратовский академический театр драмы приглашает на творческую лабораторию «Видимоневидимо плюс»
11:38 | 07 октября
В парке Победы состоялся круглый стол с участием Союза женщин России
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области началась экологическая акция "Живи, лес!"

Новости
В Саратовской области началась экологическая акция "Живи, лес!"

Ежегодно с 1 сентября по 31 октября с целью привлечения особого внимания к проблемам восстановления и приумножения лесов в Саратовской области проходит Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!».

В этот период сотрудники министерства природных ресурсов и экологии области, лесничеств и лесхозов, предприятий и организаций, студенты вузов, учащиеся средних учебных заведений и школьных лесничеств высаживают деревья в лесах, парках и пришкольных территориях, очищают лес от мусора и заготавливают семена. Традиционно в рамках акции в общеобразовательных учреждения проводятся тематические занятия и лекции, способствующие распространению знаний о лесе.

Саратовская область традиционно присоединилась к участию в акции. Для ее проведения министерством запланировано 15 мест в 10 районах области. Планируется участие более 2 тысяч человек.