В Саратовской области началась экологическая акция "Живи, лес!"
Ежегодно с 1 сентября по 31 октября с целью привлечения особого внимания к проблемам восстановления и приумножения лесов в Саратовской области проходит Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!».
В этот период сотрудники министерства природных ресурсов и экологии области, лесничеств и лесхозов, предприятий и организаций, студенты вузов, учащиеся средних учебных заведений и школьных лесничеств высаживают деревья в лесах, парках и пришкольных территориях, очищают лес от мусора и заготавливают семена. Традиционно в рамках акции в общеобразовательных учреждения проводятся тематические занятия и лекции, способствующие распространению знаний о лесе.
Саратовская область традиционно присоединилась к участию в акции. Для ее проведения министерством запланировано 15 мест в 10 районах области. Планируется участие более 2 тысяч человек.