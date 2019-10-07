Через неделю регион перейдет с аналогового на цифровое телерадиовещание

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Главным преимуществом цифрового сигнала, является более качественная «картинка», возможность приема без абонентской платы 20 общедоступных телевизионных и трех радиоканалов, наличие региональных программ и врезок. С конца 2018 года вещание в цифровом формате параллельно с аналоговым осуществляется на все районы области.Если на экране вашего телевизора возле логотипа телеканала есть литера «А», необходимо проверить в настройках телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала. Если телевизор не принимает цифровой сигнал, необходимо приобрести новый телевизор или цифровую телеприставку и антенну дециметрового диапазона. По вопросам, связанным с переходом на цифровое телевидение, можно обратиться на «горячую линию» по телефону 8-927-229-71-89. Региональная «горячая линия» интегрирована с федеральной, которая работает по номеру 8 800 220 20 02.Если литера «А» отсутствует, вы являетесь зрителем цифрового телевидения, и предстоящее отключение вас не затронет.На данный момент 98,4% жителей Саратовской области проживают в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением. 1,6% населения находится в «белых зонах» - территориях, где прием цифрового сигнала возможен только с помощью спутникового оборудования. После перехода региона на цифровое телевещание четыре провайдера готовы обеспечить жителей таких районов 20 каналами в цифровом качестве без взимания абонентской платы.Адресной поддержки на покупку приставок, антенн и спутниковых тарелок в регионе не предусмотрено. Однако оказывается материальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. В соответствии с федеральным законодательством эти категории населения могут воспользоваться правом на получение государственной социальной помощи до двух тысяч рублей в год. Полученную помощь граждане вправе расходовать по своему усмотрению на любые цели, в том числе на приобретение оборудования для приема эфирного цифрового телевещания.