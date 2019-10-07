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Ряду саратовских предприятий отказано в подключении отопления из-за долгов

Новости
Ряду саратовских предприятий отказано в подключении отопления из-за долгов

Саратовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» сформировал перечень должников-юридических лиц, которые не будут подключены к отоплению из-за долгов. В него вошли более 60 предприятий и организаций с задолженностью от 30 тыс. рублей и выше, не доплативших суммарно более 27 млн рублей.

Крупнейшими должниками из списка стали: ГУП «Сартехинвентаризация» (1,9 млн рублей), АО «Саратовэлектронпроект» (1,8 млн рублей), АО «НПП Контакт» (1,3 млн рублей), ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (747 025 рублей), ООО «КЕРАМА-АКТИВ» (469 218 рублей) и др.

Ограничения в подачи тепловой энергии – это крайняя мера воздействия и соответствует нормам законодательства. Когда должник не реагирует на постоянные извещения от поставщика услуг и не идет на досудебное урегулирование вопроса, энергетики в праве ее применить. На данный момент неплательщикам направлены письменные уведомления о возможных санкциях и, в случае игнорирования требований, тепло в их помещения может не поступить до полного погашения задолженности.

Энергетики усиливают меры воздействия на должников в целях улучшения платежной дисциплины. Все действия АО «ЭнергосбыТ Плюс» предусмотрены законодательством РФ.