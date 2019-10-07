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У команды Саратовской области - второе место в окружном слете поисковых отрядов ПФО
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У команды Саратовской области - второе место в окружном слете поисковых отрядов ПФО

Новости


3-5 октября делегация Саратовской области в количестве 19 человек приняла участие в окружном слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа в городе Кирове.

Поисковики приняли участие в конкурсах и тестах по основным направлениям поисковой работы: топография и ориентирование на местности; поисковая викторина и техника безопасности; экспозиция по итогам полевого сезона; ведение архивно-поисковой работы; оказание первой медицинской помощи; презентация поискового отряда, а также военно-историческая викторина и круглый стол по вопросам развития поискового движения.

По результатам очных конкурсных испытаний команда Саратовской области в дисциплине «Первая медицинская помощь» заняла 1 место, в заочных конкурсах: в номинации «Воспитанник» в возрастной категории 21-30 лет награжден боец отряда «Набат» Давыдкин Александр, в номинации «Вместе» команда нашего региона заняла 1 место.

В общекомандном зачете Саратовская область заняла 2 место среди регионов ПФО (1 место – Пензенская область, 3 место – Республика Мордовия).