У команды Саратовской области - второе место в окружном слете поисковых отрядов ПФО
3-5 октября делегация Саратовской области в количестве 19 человек приняла участие в окружном слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа в городе Кирове.
Поисковики приняли участие в конкурсах и тестах по основным направлениям поисковой работы: топография и ориентирование на местности; поисковая викторина и техника безопасности; экспозиция по итогам полевого сезона; ведение архивно-поисковой работы; оказание первой медицинской помощи; презентация поискового отряда, а также военно-историческая викторина и круглый стол по вопросам развития поискового движения.
По результатам очных конкурсных испытаний команда Саратовской области в дисциплине «Первая медицинская помощь» заняла 1 место, в заочных конкурсах: в номинации «Воспитанник» в возрастной категории 21-30 лет награжден боец отряда «Набат» Давыдкин Александр, в номинации «Вместе» команда нашего региона заняла 1 место.
В общекомандном зачете Саратовская область заняла 2 место среди регионов ПФО (1 место – Пензенская область, 3 место – Республика Мордовия).