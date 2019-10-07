7 октября 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
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18:04 | 07 октября
Участниками форума Science Forum стали 25 лауреатов Green Talents Competition
18:00 | 07 октября
Закончена реконструкция тепломагистрали по улице Провиантская и Рабочий переулок
17:15 | 07 октября
В Государственном музее К.А. Федина состоится открытие выставки «Анна Ахматова. Бег времени»
16:38 | 07 октября
В Саратовской области началась экологическая акция "Живи, лес!"
15:51 | 07 октября
Через неделю регион перейдет с аналогового на цифровое телерадиовещание
15:08 | 07 октября
Ряду саратовских предприятий отказано в подключении отопления из-за долгов
14:12 | 07 октября
У команды Саратовской области - второе место в окружном слете поисковых отрядов ПФО
13:20 | 07 октября
МФЦ консультирует по вопросам защиты прав потребителей
12:28 | 07 октября
Саратовский академический театр драмы приглашает на творческую лабораторию «Видимоневидимо плюс»
11:38 | 07 октября
В парке Победы состоялся круглый стол с участием Союза женщин России
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МФЦ консультирует по вопросам защиты прав потребителей

Новости
МФЦ консультирует по вопросам защиты прав потребителей

В октябре текущего года продолжится консультирование саратовцев в сфере потребительского права.

На вопросы граждан ответят специалисты регионального управления Роспотребнадзора, госжилинспекции, общества по защите прав потребителей и администрации Саратова.

Консультации проводятся с 9 до 12 часов по следующему графику:

7, 9, 10, 11 октября – вопросы защиты прав потребителей при продаже товаров, производстве работ, оказании услуг;
8 октября – вопросы защиты прав потребителей в сфере предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

Бесплатные консультации специалистов можно будет получить в центре «Мои Документы» Кировского района по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 26 «А».