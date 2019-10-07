МФЦ консультирует по вопросам защиты прав потребителей
В октябре текущего года продолжится консультирование саратовцев в сфере потребительского права.
На вопросы граждан ответят специалисты регионального управления Роспотребнадзора, госжилинспекции, общества по защите прав потребителей и администрации Саратова.
Консультации проводятся с 9 до 12 часов по следующему графику:
7, 9, 10, 11 октября – вопросы защиты прав потребителей при продаже товаров, производстве работ, оказании услуг;
8 октября – вопросы защиты прав потребителей в сфере предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.
Бесплатные консультации специалистов можно будет получить в центре «Мои Документы» Кировского района по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 26 «А».