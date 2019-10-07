Саратовский академический театр драмы приглашает на творческую лабораторию «Видимоневидимо плюс».

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"Дорогие друзья! В июле этого года в нашем театре прошла третья по счету творческая лаборатория «Видимоневидимо», которая традиционно представляет современные драматургические тексты в виде сценических эскизов, сделанных молодыми режиссерами. Нужно сказать, что интерес к такому формату знакомства с новыми пьесами только растет, и Малая сцена уже с трудом вмещает всех желающих принять участие в этих просмотрах и обсуждениях.В начале нового сезона и в преддверии завершения Года Театра мы решили провести три вечера встреч с произведениями саратовских авторов под общим названием «Видимоневидимо плюс». Нам очень хотелось поддержать тех людей, которые отважно и нерасчетливо дарят драгоценное время своей жизни нашему общему делу, отправляя опыт личных переживаний по волнам бескрайнего литературного океана. Проще говоря, пьес сегодня пишется очень много, и впрямь видимоневидимо, а театров, что бы там ни говорили, – мало.Мы выбрали для первого знакомства тексты, которые пока не имеют сценической истории. 10 октября Виктор Мамонов вместе с артистами Александрой Коваленко, Александром Островным, Еленой Блохиной, Ларисой Уваровой, Максимом и Екатериной Локтионовыми, Владимиром Назаровым и Верой Феоктистовой представят читку пьесы Марты Антоничевой «Точки пересечения», 11 октября Илья Ульянчев и Ольга Харитонова прочитают пьесу Оганеса Мартиросяна «Электронный Париж». А 12 октября знакомство с творчеством саратовской москвички Татьяны Грауз состоится в формате презентации ее новой книги «Внутри тишины». Вы услышите фрагменты произведений Татьяны в исполнении Андрея Седова, Зои Юдиной, Екатерины Ледяевой и Дарьи Ревиной.10 и 11 октября – начало в 18.30, 12 октября – в 17.00Ждем вас на Малой сцене. Вход свободный", - сообщает литературная часть театра.