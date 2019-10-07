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Саратовский академический театр драмы приглашает на творческую лабораторию «Видимоневидимо плюс»
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Саратовский академический театр драмы приглашает на творческую лабораторию «Видимоневидимо плюс»

Новости
Саратовский академический театр драмы приглашает на творческую лабораторию «Видимоневидимо плюс»

Саратовский академический театр драмы приглашает на творческую лабораторию «Видимоневидимо плюс».

"Дорогие друзья! В июле этого года в нашем театре прошла третья по счету творческая лаборатория «Видимоневидимо», которая традиционно представляет современные драматургические тексты в виде сценических эскизов, сделанных молодыми режиссерами. Нужно сказать, что интерес к такому формату знакомства с новыми пьесами только растет, и Малая сцена уже с трудом вмещает всех желающих принять участие в этих просмотрах и обсуждениях.

В начале нового сезона и в преддверии завершения Года Театра мы решили провести три вечера встреч с произведениями саратовских авторов под общим названием «Видимоневидимо плюс». Нам очень хотелось поддержать тех людей, которые отважно и нерасчетливо дарят драгоценное время своей жизни нашему общему делу, отправляя опыт личных переживаний по волнам бескрайнего литературного океана. Проще говоря, пьес сегодня пишется очень много, и впрямь видимоневидимо, а театров, что бы там ни говорили, – мало.

Мы выбрали для первого знакомства тексты, которые пока не имеют сценической истории. 10 октября Виктор Мамонов вместе с артистами Александрой Коваленко, Александром Островным, Еленой Блохиной, Ларисой Уваровой, Максимом и Екатериной Локтионовыми, Владимиром Назаровым и Верой Феоктистовой представят читку пьесы Марты Антоничевой «Точки пересечения», 11 октября Илья Ульянчев и Ольга Харитонова прочитают пьесу Оганеса Мартиросяна «Электронный Париж». А 12 октября знакомство с творчеством саратовской москвички Татьяны Грауз состоится в формате презентации ее новой книги «Внутри тишины». Вы услышите фрагменты произведений Татьяны в исполнении Андрея Седова, Зои Юдиной, Екатерины Ледяевой и Дарьи Ревиной.

10 и 11 октября – начало в 18.30, 12 октября – в 17.00

Ждем вас на Малой сцене. Вход свободный", - сообщает литературная часть театра.