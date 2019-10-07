В парке Победы состоялся круглый стол с участием Союза женщин России
В Саратове побывала делегация участников Международной конференции Общероссийской общественной организации «Союз женщин России» во главе с её председателем Екатериной Лаховой.
Саратов посетили общественницы из республик Башкортостан, Казахстан, Дагестан, а также Ульяновской и Тамбовской областей.
Для гостей была проведена экскурсия по мемориальному комплексу Парк Победы. Вначале делегаты посетили монумент «Журавли», где состоялось возложение живых цветов к мемориалу памяти. В церемонии также принимали участие руководители органов исполнительной власти и Председатель Саратовского регионального отделения «Союза женщин России» Валентина Боброва.
Также в рамках встречи участницы заложили аллею дружбы в знак добрых партнерских отношений между государствами. Общественницы вместе с юными волонтерами посадили саженцы рябины и сделали фото на память.
После этого состоялось заседание круглого стола по вопросам расширения возможностей сельских женщин в приграничном сотрудничестве с Республикой Казахстан в рамках соседства и партнерства.
Итогом встречи стало посещение уникального комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области», где участники смогли сделать яркие красочные фотографии в разных подворьях. Прощаясь, общественницы делились приятными впечатлениями от мероприятия и общения друг с другом.