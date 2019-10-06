Должность генерального менеджера The Bauer Venice занял Винченцо Финиззола

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В число отелей сети Bauer Venice входят расположенные на острове Джудекка отель Palladio Hotel & Spa и роскошные апартаменты Villa F, а также отель Bauer Palazzo на площади Сан-Марко.Назначение господин Финиззола получил от компаний Elliott Advisors (UK) Limited («Elliott») и Blue Skye Investment Group ("Blue Skye"). Недавно они приобрели 100% капитала Bauer S.p.A. у семьи Поссати, с 1930 года владеющими сетью отелей.Профессиональная карьера Винченцо Финиззола, родившегося в Тоскане, началась в отеле Savoy в Лондоне в 1977 году. Затем он вернулся в Италию и продолжил управлять отелями класса люкс в Милане, Коста-Смеральде, Риме, Венеции. Г.Финиззола занимал пост генерального менеджера первого отеля Four Seasons hotel в Европе до 2015 года. Он, открыв его в Милане, сделал отель образцом великолепия и стиля.Первое, что сделает Винченцо Финиззола в новой должности, – привлечет в качестве консультанта Bauer Palazzo Кристиано Томея – одного из признанных шеф-поваров Италии.