5 октября 2019 СУББОТА
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17:00 | 04 октября
Заслуженный артист России Андрей Межулис и писатель Андрей Геласимов поздравили Пушкинку с юбилеем
16:08 | 04 октября
Более 2 тысяч учащихся посетили энгельсский Экотехнопарк
15:11 | 04 октября
Гроссмейстер Сергей Карякин в Саратове наградил победителей этапа детского Кубка России
14:19 | 04 октября
В понедельник в официальной группе «Киновертикаль Саратов» социальной сети «ВКонтакте» стартует интернет-голосование на приз зрительских симпатий
13:26 | 04 октября
Саратовский музей краеведения приглашает на октябрьские экскурсии
12:29 | 04 октября
В Саратовской области проходит осенняя Всероссийская акция «Живи лес!»
11:38 | 04 октября
В рамках II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!» пройдет заседание пресс-клуба ТПП РФ
10:48 | 04 октября
Завтра на Театральной площади - очередная сельхозярмарка
09:54 | 04 октября
В правительстве Саратовской области обсудили ситуацию по африканской чуме свиней
09:53 | 04 октября
Восемнадцать саратовцев принимают участие в окружном слете поисковых отрядов
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Восемнадцать саратовцев принимают участие в окружном слете поисковых отрядов

Новости


В Кирове состоялось открытие окружного слета поисковых отрядов «Никто не забыт».

Окружной этап собрал в Кировской области 14 команд из разных регионов Приволжского федерального округа. Саратовскую область на слете представляет делегация из 18 участников.

В рамках слета команды примут участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью. Им предстоит продемонстрировать свои знания в области топографии и ориентирования на местности, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи. Также командам предстоит посоревноваться в военно-исторической и поисковой викторинах. После прохождения конкурсных испытаний будет организована экспозиция, на которой гости мероприятия представят экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в рамках полевого сезона 2019 года.