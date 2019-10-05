Восемнадцать саратовцев принимают участие в окружном слете поисковых отрядов
В Кирове состоялось открытие окружного слета поисковых отрядов «Никто не забыт».
Окружной этап собрал в Кировской области 14 команд из разных регионов Приволжского федерального округа. Саратовскую область на слете представляет делегация из 18 участников.
В рамках слета команды примут участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью. Им предстоит продемонстрировать свои знания в области топографии и ориентирования на местности, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи. Также командам предстоит посоревноваться в военно-исторической и поисковой викторинах. После прохождения конкурсных испытаний будет организована экспозиция, на которой гости мероприятия представят экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в рамках полевого сезона 2019 года.