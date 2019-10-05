Заслуженный артист России Андрей Межулис и писатель Андрей Геласимов поздравили Пушкинку с юбилеем

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Поздравить коллег и обменяться опытом в Саратов приехали свыше 150 ведущих специалистов детских, детско-юношеских, молодежных библиотек из 15 регионов России. Юбилей Саратовской детской библиотеки объединил представителей государственных, областных, муниципальных библиотек, книжных издательств, ученых, писателей, художников-иллюстраторов, скульпторов и актеров.В первый день работы конференции особым событием стало выступление доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, члена Союза литераторов России Александра Олейникова, историко-краеведческий экскурс «История длиною в век» и гашение филателистической продукции, изданной в честь 100-летия Саратовской областной библиотеки для детей и юношества им.А.С. Пушкина на Центральной площадке Международной книжной ярмарки «Волжская волна – 2019» на Театральной площади.3 октября в библиотеке прошла встреча с писателем, сценаристом, лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер» Андреем Геласимовым. Автор известных романов пообщался с читателями и высоко оценил работу старейшей детской библиотеки Саратовской области.Во Дворце творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Андрей Межулис выступил с программой «Для вас, дети».- Поздравляю всех читателей и сотрудников Саратовской Пушкинской библиотеки! Я увидел современную библиотеку, где есть верное cоотношение между традициями и новаторством. Я желаю сохранить всё полезное из старого и бережно отобрать самое лучшее из нового, - отметил он.