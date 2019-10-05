5 октября 2019 СУББОТА
Новости
17:00 | 04 октября
Заслуженный артист России Андрей Межулис и писатель Андрей Геласимов поздравили Пушкинку с юбилеем
16:08 | 04 октября
Более 2 тысяч учащихся посетили энгельсский Экотехнопарк
15:11 | 04 октября
Гроссмейстер Сергей Карякин в Саратове наградил победителей этапа детского Кубка России
14:19 | 04 октября
В понедельник в официальной группе «Киновертикаль Саратов» социальной сети «ВКонтакте» стартует интернет-голосование на приз зрительских симпатий
13:26 | 04 октября
Саратовский музей краеведения приглашает на октябрьские экскурсии
12:29 | 04 октября
В Саратовской области проходит осенняя Всероссийская акция «Живи лес!»
11:38 | 04 октября
В рамках II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!» пройдет заседание пресс-клуба ТПП РФ
10:48 | 04 октября
Завтра на Театральной площади - очередная сельхозярмарка
09:54 | 04 октября
В правительстве Саратовской области обсудили ситуацию по африканской чуме свиней
09:53 | 04 октября
Восемнадцать саратовцев принимают участие в окружном слете поисковых отрядов
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Более 2 тысяч учащихся посетили энгельсский Экотехнопарк

Новости


Саратовский филиал АО «Управление отходами» продолжает в рамках долгосрочной просветительской программы проводить образовательные мероприятия в энгельсском Экотехнопарке и балаковском МПК. На этой неделе на объекте в Энгельсе побывала очередная группа студентов Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Почти 20 человек смогли ознакомиться с техническим процессом обработки коммунальных отходов и проследить «жизнь» мусора от контейнерного бака до готовой продукции, которую вернут во вторичный оборот. Посетители комплекса узнали, как правильно обращаться с коммунальными отходами, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Во время экскурсии ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить ответы от специалистов компании «Управление отходами».