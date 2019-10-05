Более 2 тысяч учащихся посетили энгельсский Экотехнопарк
Саратовский филиал АО «Управление отходами» продолжает в рамках долгосрочной просветительской программы проводить образовательные мероприятия в энгельсском Экотехнопарке и балаковском МПК. На этой неделе на объекте в Энгельсе побывала очередная группа студентов Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Почти 20 человек смогли ознакомиться с техническим процессом обработки коммунальных отходов и проследить «жизнь» мусора от контейнерного бака до готовой продукции, которую вернут во вторичный оборот. Посетители комплекса узнали, как правильно обращаться с коммунальными отходами, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Во время экскурсии ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить ответы от специалистов компании «Управление отходами».