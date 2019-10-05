Гроссмейстер Сергей Карякин в Саратове наградил победителей этапа детского Кубка России
26 сентября - 3 октября в шахматном дворце города Саратова министерство молодежной политики и спорта области совместно с Саратовской областной федерацией шахмат провели 6-й этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет «Кубок Сергея Карякина».
111 юных дарований различных возрастов из 11 регионов России боролись за право выиграть почетный трофей - Кубок Сергея Карякина. Среди 23 победителей и призеров Кубка - 16 саратовцев: наши ребята завоевали шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.
Награды победителям и призерам гроссмейстер вручил лично на закрытии турнира. Также Сергей Карякин провел две показательные партии блиц с мастером FIDE Анастасией Протопоповой и победителем турнира среди старшей возрастной группы Никитой Константиновым, фотосессию, автограф-сессию, ответил на вопросы юных шахматистов и журналистов.
До этого Карякин приезжал в Саратовскую область в июле прошлого года – в качестве гостя Международного Кубка по быстрым шахматам «Кубок Международного гроссмейстера Никиты Матиняна». Министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов сегодня поблагодарил гостя за приезд и вручил Сергею Карякину благодарственное письмо Губернатора области Валерия Радаева за участие в организации и проведении Международного турнира 2018 года.