В понедельник в официальной группе «Киновертикаль Саратов» социальной сети «ВКонтакте» стартует интернет-голосование на приз зрительских симпатий
В понедельник в официальной группе «Киновертикаль Саратов» социальной сети «ВКонтакте» стартует интернет-голосование на приз зрительских симпатий.
С 7 по 21 октября все 189 киноработ, вошедших в шорт-лист конкурсной программы по итогам оценки отборочной комиссии, будут размещены в свободном доступе в разделе «Видеозаписи». Проголосовать за понравившийся фильм смогут все желающие, просто поставив «лайк» под соответствующим видео.
По итогам голосования будет определен победитель, который получит приз зрительских симпатий уже на церемонии открытия «Киновертикали 2019» 6 ноября.
Подробнее об этом и других мероприятиях и событиях грядущего фестиваля можно будет узнать «из первых уст» - в программе «Интервью» с участием художественного руководителя «Киновертикали» Ирины Шатылко.
Включайте канал «Россия 1» в субботу, 5 октября, в 08.50!