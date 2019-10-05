Саратовский музей краеведения приглашает на октябрьские экскурсии.

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В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет.Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.6 октября воскресенье12.00 Русский костюмЗанятие для родителей с детьми от 5 до 7 лет.Стоимость занятия:дети, студенты, пенсионеры – 50 руб.,взрослые – 70 руб.10 октября четверг18.00 Красная книга Саратовской областиТематическая экскурсия.Вы узнаете об истории создания Красной книги, о природном символе Саратовской области, почему стерлядь изображена на гербе нашего городаВы сможете увидеть «современницу» мамонта, большую хищную кошку, обитающую в лесах нашего края и многое другое.Стоимость экскурсии:дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 50 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции),взрослые – 70 руб. + 70 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции).12 октября субботаВ 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет. Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.13 октября воскресенье15.00 Из истории российского рубля 9+Интерактивная лекция-беседа.Вы узнаете о денежной системе России в разные периоды истории.Стоимость лекции-беседы:дети, студенты, пенсионеры – 50 руб.взрослые – 70 руб.17 октября четверг18.00 Русская свадьба 14+Тематическая экскурсия.Вы узнаете о традициях и обрядах русской народной свадьбы.Стоимость экскурсии:дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 50 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции),взрослые – 70 руб. + 70 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции).19 октября субботаВ 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет. Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.20 октября воскресенье14.00 Едем-едемИгровая экскурсия для детей 5-7 лет.Вы узнаете, как развивался транспорт, когда появился первый автомобиль в Саратове, кто такие бурлаки, существует ли летающая тарелка на самом деле и многое другое.Стоимость экскурсии:дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 70 руб. (входной билет в музей),взрослые – 70 руб. + 130 руб. (входной билет в музей).24 октября четверг18.00 Бренды и символы СаратоваИнтерактивная экскурсия.Вы узнаете историю саратовского калача, чем знаменита гармоника, об открытии Саратовской консерватории и о многих других исторических брендах и символах нашего города.Стоимость экскурсии:дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 70 руб. (входной билет в музей),взрослые – 70 руб. + 130 руб. (входной билет в музей).26 октября субботаВ 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет. Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.27 октября воскресеньеЗвери дикие и домашние. Акция ко Всемирному дню животных12.00 Свинья: из истории одомашниванияЛекция-беседа.Стоимость лекции-беседы:дети, студенты, пенсионеры – 50 руб.взрослые – 70 руб.13.30 Мастер-класс по изготовлению сувенира с символом годаСтоимость мастер-класса 150 руб.31 октября четверг18.00 История Саратовского края с древнейших времен до начала XX векаТематическая экскурсия в рамках вечерней акции «Выбери музей!».Стоимость экскурсии:дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 70 руб. (входной билет в музей),взрослые – 70 руб. + 130 руб. (входной билет в музей).