Саратовский музей краеведения приглашает на октябрьские экскурсии
Саратовский музей краеведения приглашает на октябрьские экскурсии.
В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет.
Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.
Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.
Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.
В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.
Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.
Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.
6 октября воскресенье
12.00 Русский костюм
Занятие для родителей с детьми от 5 до 7 лет.
Стоимость занятия:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб.,
взрослые – 70 руб.
10 октября четверг
18.00 Красная книга Саратовской области
Тематическая экскурсия.
Вы узнаете об истории создания Красной книги, о природном символе Саратовской области, почему стерлядь изображена на гербе нашего города
Вы сможете увидеть «современницу» мамонта, большую хищную кошку, обитающую в лесах нашего края и многое другое.
Стоимость экскурсии:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 50 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции),
взрослые – 70 руб. + 70 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции).
12 октября суббота
В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет. Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.
Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.
Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.
В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.
Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.
Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.
13 октября воскресенье
15.00 Из истории российского рубля 9+
Интерактивная лекция-беседа.
Вы узнаете о денежной системе России в разные периоды истории.
Стоимость лекции-беседы:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб.
взрослые – 70 руб.
17 октября четверг
18.00 Русская свадьба 14+
Тематическая экскурсия.
Вы узнаете о традициях и обрядах русской народной свадьбы.
Стоимость экскурсии:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 50 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции),
взрослые – 70 руб. + 70 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции).
19 октября суббота
В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет. Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.
Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.
Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.
В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.
Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.
Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.
20 октября воскресенье
14.00 Едем-едем
Игровая экскурсия для детей 5-7 лет.
Вы узнаете, как развивался транспорт, когда появился первый автомобиль в Саратове, кто такие бурлаки, существует ли летающая тарелка на самом деле и многое другое.
Стоимость экскурсии:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 70 руб. (входной билет в музей),
взрослые – 70 руб. + 130 руб. (входной билет в музей).
24 октября четверг
18.00 Бренды и символы Саратова
Интерактивная экскурсия.
Вы узнаете историю саратовского калача, чем знаменита гармоника, об открытии Саратовской консерватории и о многих других исторических брендах и символах нашего города.
Стоимость экскурсии:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 70 руб. (входной билет в музей),
взрослые – 70 руб. + 130 руб. (входной билет в музей).
26 октября суббота
В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет. Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.
Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.
Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.
В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.
Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.
Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.
27 октября воскресенье
Звери дикие и домашние. Акция ко Всемирному дню животных
12.00 Свинья: из истории одомашнивания
Лекция-беседа.
Стоимость лекции-беседы:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб.
взрослые – 70 руб.
13.30 Мастер-класс по изготовлению сувенира с символом года
Стоимость мастер-класса 150 руб.
31 октября четверг
18.00 История Саратовского края с древнейших времен до начала XX века
Тематическая экскурсия в рамках вечерней акции «Выбери музей!».
Стоимость экскурсии:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 70 руб. (входной билет в музей),
взрослые – 70 руб. + 130 руб. (входной билет в музей).