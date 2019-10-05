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13:26 | 04 октября
Саратовский музей краеведения приглашает на октябрьские экскурсии
12:29 | 04 октября
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Саратовский музей краеведения приглашает на октябрьские экскурсии

Новости
Саратовский музей краеведения приглашает на октябрьские экскурсии

Саратовский музей краеведения приглашает на октябрьские экскурсии.

В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет.

Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.
Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.

Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.

В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.
Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.

Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.

6 октября воскресенье

12.00 Русский костюм
Занятие для родителей с детьми от 5 до 7 лет.

Стоимость занятия:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб.,
взрослые – 70 руб.

10 октября четверг

18.00 Красная книга Саратовской области
Тематическая экскурсия.
Вы узнаете об истории создания Красной книги, о природном символе Саратовской области, почему стерлядь изображена на гербе нашего города
Вы сможете увидеть «современницу» мамонта, большую хищную кошку, обитающую в лесах нашего края и многое другое.

Стоимость экскурсии:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 50 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции),
взрослые – 70 руб. + 70 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции).

12 октября суббота

В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет. Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.
Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.

Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.

В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.
Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.

Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.
13 октября воскресенье

15.00 Из истории российского рубля 9+
Интерактивная лекция-беседа.
Вы узнаете о денежной системе России в разные периоды истории.

Стоимость лекции-беседы:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб.
взрослые – 70 руб.

17 октября четверг

18.00 Русская свадьба 14+
Тематическая экскурсия.
Вы узнаете о традициях и обрядах русской народной свадьбы.

Стоимость экскурсии:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 50 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции),
взрослые – 70 руб. + 70 руб. (входной билет на посещение 1-2 залов экспозиции).

19 октября суббота

В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет. Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.
Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.

Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.

В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.
Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.

Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.
20 октября воскресенье

14.00 Едем-едем
Игровая экскурсия для детей 5-7 лет.
Вы узнаете, как развивался транспорт, когда появился первый автомобиль в Саратове, кто такие бурлаки, существует ли летающая тарелка на самом деле и многое другое.

Стоимость экскурсии:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 70 руб. (входной билет в музей),
взрослые – 70 руб. + 130 руб. (входной билет в музей).

24 октября четверг

18.00 Бренды и символы Саратова
Интерактивная экскурсия.
Вы узнаете историю саратовского калача, чем знаменита гармоника, об открытии Саратовской консерватории и о многих других исторических брендах и символах нашего города.

Стоимость экскурсии:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 70 руб. (входной билет в музей),
взрослые – 70 руб. + 130 руб. (входной билет в музей).

26 октября суббота

В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет. Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.
Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.

Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.

В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия.
Вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.

Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.

27 октября воскресенье

Звери дикие и домашние. Акция ко Всемирному дню животных

12.00 Свинья: из истории одомашнивания
Лекция-беседа.

Стоимость лекции-беседы:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб.
взрослые – 70 руб.

13.30 Мастер-класс по изготовлению сувенира с символом года

Стоимость мастер-класса 150 руб.

31 октября четверг

18.00 История Саратовского края с древнейших времен до начала XX века
Тематическая экскурсия в рамках вечерней акции «Выбери музей!».

Стоимость экскурсии:
дети, студенты, пенсионеры – 50 руб. + 70 руб. (входной билет в музей),
взрослые – 70 руб. + 130 руб. (входной билет в музей).