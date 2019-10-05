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В Саратовской области проходит осенняя Всероссийская акция «Живи лес!»

Новости
В Саратовской области проходит осенняя Всероссийская акция «Живи лес!»

В Саратовской области проходит осенняя Всероссийская акция «Живи лес!» по высадке саженцев деревьев и кустарников, расчистке леса и пригородных лесных территорий от мусора и захламления, а также озеленению населенных пунктов.

5 октября в 11.00 акция пройдет в аэропортовом комплексе «Гагарин». В мероприятии планируется участие членов Правительства области, депутатов областной Думы, представителей науки, культуры и экологической общественности, крупных предприятий и организаций. Участники акции высадят саженцы рябины, липы и березы.