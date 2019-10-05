В рамках II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!» пройдет заседание пресс-клуба ТПП РФ
11 октября 2019 года в рамках II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!» пройдет выездное заседание пресс-клуба ТПП РФ на тему «Региональные медиа как инструмент социально-экономического развития региона и укрепления его инвестиционной привлекательности».
Организатором выступает комитет по предпринимательству в сфере медиакоммуникации при ТПП РФ. Модерировать встречу будет председатель комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникации при ТПП РФ Игорь Потоцкий.
В заседании примут участие вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев, президент ТПП региона Алексей Антонов, представители облправительства, министерства информации и печати, члены комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций и гильдии СМИ и медиакоммуникаций Саратовской ТПП, представители средств массовой информации, делового сообщества.
На заседании клуба планируется обсудить роль СМИ в экономическом развитии регионов на примере Саратовской области, а также рассмотреть механизмы взаимодействия делового сообщества и СМИ, факторы, влияющие на развитие предпринимательства в стране и регионах, оказываемую журналистами помощь бизнесу, инструменты современной экономической журналистики.