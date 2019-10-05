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В правительстве Саратовской области обсудили ситуацию по африканской чуме свиней

Новости


Заместитель председателя Правительства области Алексей Стрельников провел заседание региональной противоэпизоотической комиссии, на которой обсудили ситуацию по африканской чуме свиней.

Напомним, в Калининском районе выявлен очаг заболевания. В настоящее время проводятся мероприятия по его ликвидации.

Для того, чтобы не допустить распространения инфекции, в повышенную готовность приведены все задействованные службы на территории прилежащих районов. Поэтому для участия в заседании приглашены представители Аркадакского, Аткарского, Балашовского, Екатериновского, Красноармейского, Лысогорского, Романовского, Самойловского районов.

В обсуждении также приняли участие руководители Роспотребнадзора, министерства территориальных образований, сотрудники Россельхознадзора, минсельхоза области, представители полиции и других ведомств.

Начальник управления ветеринарии Алексей Частов он проинформировал о сложившейся в субъектах РФ ситуации по заболеванию и результатах эпизоотического расследования возникновения очага в нашем регионе. Причиной вспышки является нарушение ветеринарного законодательства при ввозе свинопоголовья. По данному факту готовятся материалы для направления в правоохранительные органы.

В ходе совещания главы сельхозуправлений муниципальных администраций и начальники районных станций по борьбе с болезнями животных доложили о полной готовности к оперативной работе по ликвидации очагов в случае возникновения АЧС на их подведомственной территории.

Им дано поручение - еще раз совместно в кратчайшие сроки повторно провести учет свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах граждан. Мера направлена на усиление контроля перемещения животных. Следует отметить, что несанкционированный ввоз поголовья является основным фактором распространения любых инфекций животных, в том числе африканской чумы.

Участники заседания отметили, что для эффективности принимаемых мер необходима слаженная совместная работа ветеринарной службы, органов местного самоуправления, полиции.
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