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Лесные инспектора выявили 243 нарушения в лесах

Новости
Лесные инспектора выявили 243 нарушения в лесах

С 26 августа по 30 сентября на землях лесного фонда на территории области действовал особый противопожарный режим.

В данный период запрещалось разводить костры, сжигать мусор и выжигать траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, а также проводить иные пожароопасные работы.

За указанный период времени государственными лесными инспекторами области выявлено 13 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Наиболее распространенным по-прежнему является разведение костров. Подобные случаи были зафиксированы в лесах Балаковского, Балашовского, Вольского, Красноармейского и Энгельсского районах. Все лица, нарушившие правила пожарной безопасности в лесах, привлечены к ответственности. Им предстоит выплатить штрафы от 4000 до 20000 рублей.

Всего за текущий пожароопасный сезон, который стартовал на землях государственного лесного фонда 15 апреля, проведено 4 118 патрулирований в лесах и плановых рейдовых осмотров лесных участков. В ходе контрольно-надзорных мероприятий государственными лесными инспекторами области выявлено 243 нарушения лесного законодательства, в том числе 80 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Общая сумма назначенных административных штрафов составила 1 426,9 тысяч рублей.

Пожароопасный сезон на землях лесного фонда продолжается.