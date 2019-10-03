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Правый полусредний СГАУ-Саратов Александр Подберёзный вызван в молодёжную сборную России

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Правый полусредний СГАУ-Саратов Александр Подберёзный вызван в молодёжную сборную России (игроки не старше 2000 года рождения.)

Мужская сборная России (игроки 2000 года рождения) начинает подготовку к чемпионату Европы.

Первый сбор команда проведет с 21 по 28 октября в подмосковном Протвино. Главный тренер Валентин Бузмаков вызвал 20 гандболистов.

Вратари: Вадим Кондратенко (СКИФ), Владислав Мартыненко («Каустик»), Сергей Столяров («Чеховские медведи – 2»);

Левые крайние: Никита Ильтинский («Виктор»), Дмитрий Ионов («Спартак-2»);

Левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Данила Сазонов («Спартак-2»), Егор Овчинников («Чеховские медведи – 2»);

Разыгрывающие: Евгений Грибков («Чеховские медведи – 2»), Александр Коваленко («Нева»), Дмитрий Калугин («Пермские медведи»), Данила Иванов («Каустик»);

Линейные: Егор Новокрещёнов («Чеховские медведи – 2»), Святослав Кривич («Спартак-2»), Андрей Такшеев («Махдия», Тунис);

Правые полусредние: Александр Подберёзный («СГАУ-Саратов»), Сергей Иванов (СКИФ-2);

Правые крайние: Илья Дёмин («Динамо Астрахань»), Денис Корякин (СКИФ), Никита Ларин («Каустик»).

Чемпионат Европы, который станет главным стартом для сборной России U-20, пройдет летом 2020 года в австрийском Инсбруке и итальянском Брессаноне.