Стартует второй модуль стратегических сессий проекта «Команда развития»
В Тульской области 4 октября стартует вторая серия образовательных мероприятий проекта «Команда развития» (https://komanda.tularegion.ru/). Тема очередного модуля – «Система показателей эффективности при реализации стратегии развития региона». Перед молодыми управленцами выступят преподаватели РАНХиГС и НИУ ВШЭ. В своих лекциях они расскажут о цифровых технологиях, разработке системы KPI, эмоциональном и умственном интеллекте, разбирая реальные зарубежные и российские кейсы.
В числе спикеров второго образовательного модуля будет и глава Ward Howell, президент консалтинговой компании по поиску руководителей и развитию лидерского капитала. Он посвятит свою лекцию способности людей пробовать новое, изобретать, справляться с вызовами, адаптироваться к различным условиям.
Основная цель стратегических сессий – помочь участникам проекта сформировать навыки проработки идей в проектные намерения и решения, научиться правильно ставить цели и определять КПЭ.