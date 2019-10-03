3 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:07 | 03 октября
Лесные инспектора выявили 243 нарушения в лесах
16:21 | 03 октября
Правый полусредний СГАУ-Саратов Александр Подберёзный вызван в молодёжную сборную России
15:34 | 03 октября
Стартует второй модуль стратегических сессий проекта «Команда развития»
15:04 | 03 октября
В виртуальном концертном зале Пугачева организован факультет любителей классической музыки «серебряного возраста»
14:09 | 03 октября
Михаил Исаев опубликовал схему движения транспорта при закрытии путепровода Трофимовский
13:18 | 03 октября
24 октября на Международном органном фестивале состоится концерт «ОРГАН&ВОКАЛ».
12:27 | 03 октября
15 лучших учителей Саратовской области награждены премиями в 200 тысяч рублей
11:39 | 03 октября
ПФР напоминает, при каких условиях педагогам полагается досрочная пенсия
10:48 | 03 октября
Ушуист Артем Вашкевич стал победителем IX летней Спартакиады учащихся России
10:00 | 03 октября
Общественный транспорт в Саратове работает в плановом режиме
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Стартует второй модуль стратегических сессий проекта «Команда развития»

Новости
Стартует второй модуль стратегических сессий проекта «Команда развития»


В Тульской области 4 октября стартует вторая серия образовательных мероприятий проекта «Команда развития» (https://komanda.tularegion.ru/). Тема очередного модуля – «Система показателей эффективности при реализации стратегии развития региона». Перед молодыми управленцами выступят преподаватели РАНХиГС и НИУ ВШЭ. В своих лекциях они расскажут о цифровых технологиях, разработке системы KPI, эмоциональном и умственном интеллекте, разбирая реальные зарубежные и российские кейсы.

В числе спикеров второго образовательного модуля будет и глава Ward Howell, президент консалтинговой компании по поиску руководителей и развитию лидерского капитала. Он посвятит свою лекцию способности людей пробовать новое, изобретать, справляться с вызовами, адаптироваться к различным условиям.

Основная цель стратегических сессий – помочь участникам проекта сформировать навыки проработки идей в проектные намерения и решения, научиться правильно ставить цели и определять КПЭ.