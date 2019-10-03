В виртуальном концертном зале Пугачева организован факультет любителей классической музыки «серебряного возраста»
В Международный день музыки, в городе Пугачеве Саратовской области открылся виртуальный концертный зал в рамках реализации национального проекта «Культура».
В зале клуба «Железнодорожный» установлен современный светодиодный экран, звукоусилительная аппаратура, фронтальные веб-камеры. Лучшие концерты с участием российских и зарубежных звезд, а также проекты, рассчитанные на детскую аудиторию, смогут услышать и увидеть теперь и пугачевские зрители.
Гостям праздника была представлена первая трансляция виртуального концертного зала - «Музыка нашего кино» в исполнении академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова.
В октябре в новом зале начнет свою работу факультет любителей классической музыки Университета третьего возраста. С такой инициативой выступили серебряные волонтеры комплексного центра обслуживания населения.