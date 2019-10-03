Михаил Исаев опубликовал схему движения транспорта при закрытии путепровода Трофимовский
Сегодня, 3 октября, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram опубликовал измененные схемы движения общественного транспорта, которые будут действовать после закрытия путепровода Трофимовский на реконструкцию.
«В ноябре путепровод Трофимовский будет закрыт для проезда для проведения реконструкции в связи с высоким износом сооружения. Работы будут организованы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Схема движения общественного и личного транспорта будет изменена», - написал Михаил Исаев.