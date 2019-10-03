3 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:07 | 03 октября
Лесные инспектора выявили 243 нарушения в лесах
16:21 | 03 октября
Правый полусредний СГАУ-Саратов Александр Подберёзный вызван в молодёжную сборную России
15:34 | 03 октября
Стартует второй модуль стратегических сессий проекта «Команда развития»
15:04 | 03 октября
В виртуальном концертном зале Пугачева организован факультет любителей классической музыки «серебряного возраста»
14:09 | 03 октября
Михаил Исаев опубликовал схему движения транспорта при закрытии путепровода Трофимовский
13:18 | 03 октября
24 октября на Международном органном фестивале состоится концерт «ОРГАН&ВОКАЛ».
12:27 | 03 октября
15 лучших учителей Саратовской области награждены премиями в 200 тысяч рублей
11:39 | 03 октября
ПФР напоминает, при каких условиях педагогам полагается досрочная пенсия
10:48 | 03 октября
Ушуист Артем Вашкевич стал победителем IX летней Спартакиады учащихся России
10:00 | 03 октября
Общественный транспорт в Саратове работает в плановом режиме
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Михаил Исаев опубликовал схему движения транспорта при закрытии путепровода Трофимовский

Новости


Сегодня, 3 октября, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram опубликовал измененные схемы движения общественного транспорта, которые будут действовать после закрытия путепровода Трофимовский на реконструкцию.

«В ноябре путепровод Трофимовский будет закрыт для проезда для проведения реконструкции в связи с высоким износом сооружения. Работы будут организованы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Схема движения общественного и личного транспорта будет изменена», - написал Михаил Исаев.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код