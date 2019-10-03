24 октября на Международном органном фестивале состоится концерт «ОРГАН&ВОКАЛ».
24 октября на 28 Международном органном фестивале ведущий английский органист, член Лондонской Королевской академии музыки (Великобритания), профессор Университетов Восточной Каролины и штата Индиана (США) Колин Эндрюс выступит в программе «ОРГАН&ВОКАЛ».
Первая часть концерта – сольная органная музыка содержит сочинения И.С. Баха, Сезара Франка, Шарля Видора и Альберта Коутса. В дуэте с английским органистом 7 арий исполнит любимый саратовской публикой оперный, концертно-камерный певец, обладатель многих престижных российских и международных премий и наград в области культуры и искусств, Лауреат Премий правительства Республики Коми, обладатель Гран-При международного конкурса искусств в Турции, заслуженный артист Республики Коми, ведущий солист оперной труппы Чувашского Государственного театра оперы и балета Михаил Журков (лирический баритон).