15 лучших учителей Саратовской области награждены премиями в 200 тысяч рублей
2 октября в Саратовской областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.
Гостями мероприятия стали представители областного Правительства, депутаты Саратовской областной Думы, делегации учителей из всех районов области и представители общественности.
В концертном зале были объявлены итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям Российской Федерации за достижения в педагогической деятельности в 2019 году. 15 лучших учителей от Саратовской области получили денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей, статуэтки «Глория», символизирующие славу учительской профессии, и цветы.
Награды лучшим учителям вручил вице-губернатор - Председатель областного Правительства Александр Стрелюхин. Он зачитал поздравление Губернатора области Валерия Радаева, а также добавил свои слова благодарности саратовским педагогам:
«Для меня огромная честь находится в этом зале. Искренне поздравляю вас, дорогие учителя, с этим праздником. Вы настоящие кузнецы человеческих душ. Вы помогаете детям стать истинными гражданами России. Большое спасибо за ваш труд. Хорошего настроения, долгих лет жизни, всего вам самого доброго».
Обладателями премий стали:
Нина Аксенова, учитель начальных классов музыкально-эстетического лицея имени А. Шнитке Энгельсского района,
Надежда Антонова, учитель технологии средней школы № 1 Энгельсского района,
Юлия Вольперт, учитель истории средней школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов Энгельсского района,
Светлана Грибакова, учитель начальных классов средней школы с. Сулак Краснопартизанского района,
Татьяна Дуванова, учитель химии физико-технического лицея № 1 г. Саратов,
Елена Животова, учитель математики гимназии № 8 Энгельсского района,
Татьяна Клюева, учитель математики лицея «Солярис» г. Саратов,
Галина Кулебякина, учитель биологии и географии средней школы с. Багаевка Саратовского района имени Героя Советского Союза Н.В. Котлова,
Ирина Лебедева, учитель начальных классов средней школы № 21 имени П.А. Столыпина г. Саратов,
Татьяна Моисеева, учитель биологии гимназии № 34 г. Саратов,
Елена Панчук, учитель истории и обществознания средней школы № 8 г. Петровска,
Лариса Прокудина, учитель изобразительного искусства средней школы № 30 с углубленным изучением отдельных предметов Энгельсского района,
Лариса Развина, учитель истории средней школы № 1 имени Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска,
Ирина Скрипаль, учитель математики лицея гуманитарных наук г. Саратов,
Татьяна Сурскова, учитель математики гимназии № 1 г. Балаково.