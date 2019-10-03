15 лучших учителей Саратовской области награждены премиями в 200 тысяч рублей

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Гостями мероприятия стали представители областного Правительства, депутаты Саратовской областной Думы, делегации учителей из всех районов области и представители общественности.В концертном зале были объявлены итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям Российской Федерации за достижения в педагогической деятельности в 2019 году. 15 лучших учителей от Саратовской области получили денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей, статуэтки «Глория», символизирующие славу учительской профессии, и цветы.Награды лучшим учителям вручил вице-губернатор - Председатель областного Правительства Александр Стрелюхин. Он зачитал поздравление Губернатора области Валерия Радаева, а также добавил свои слова благодарности саратовским педагогам:«Для меня огромная честь находится в этом зале. Искренне поздравляю вас, дорогие учителя, с этим праздником. Вы настоящие кузнецы человеческих душ. Вы помогаете детям стать истинными гражданами России. Большое спасибо за ваш труд. Хорошего настроения, долгих лет жизни, всего вам самого доброго».Обладателями премий стали:Нина Аксенова, учитель начальных классов музыкально-эстетического лицея имени А. Шнитке Энгельсского района,Надежда Антонова, учитель технологии средней школы № 1 Энгельсского района,Юлия Вольперт, учитель истории средней школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов Энгельсского района,Светлана Грибакова, учитель начальных классов средней школы с. Сулак Краснопартизанского района,Татьяна Дуванова, учитель химии физико-технического лицея № 1 г. Саратов,Елена Животова, учитель математики гимназии № 8 Энгельсского района,Татьяна Клюева, учитель математики лицея «Солярис» г. Саратов,Галина Кулебякина, учитель биологии и географии средней школы с. Багаевка Саратовского района имени Героя Советского Союза Н.В. Котлова,Ирина Лебедева, учитель начальных классов средней школы № 21 имени П.А. Столыпина г. Саратов,Татьяна Моисеева, учитель биологии гимназии № 34 г. Саратов,Елена Панчук, учитель истории и обществознания средней школы № 8 г. Петровска,Лариса Прокудина, учитель изобразительного искусства средней школы № 30 с углубленным изучением отдельных предметов Энгельсского района,Лариса Развина, учитель истории средней школы № 1 имени Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска,Ирина Скрипаль, учитель математики лицея гуманитарных наук г. Саратов,Татьяна Сурскова, учитель математики гимназии № 1 г. Балаково.