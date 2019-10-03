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ПФР напоминает, при каких условиях педагогам полагается досрочная пенсия

Новости


В субботу, 5 октября, свой профессиональный праздник отметят учителя.

Профессия педагогического работника входит в группу профессий, для которой определено право досрочного назначения страховой пенсии по старости. Всего в Саратовской области насчитывается более 20 тысяч педагогов-пенсионеров, половина из них продолжают трудиться, имея право на заслуженный отдых.

Пенсии для педагогов (назывались они – пенсии за выслугу лет) были введены в 30-х годах прошлого столетия, раньше, чем пенсии по старости для всех наемных работников. Сохранились такие пенсии и в российском законодательстве – досрочные страховые пенсии по старости.

Уйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста педагог может, если одновременно выполнялись два условия: работа в определенных должностях и учреждениях для детей и наличие стажа на такой работе не менее 25 лет.

Новый пенсионный закон не предусматривает повышения требований по специальному стажу для назначения досрочной страховой пенсии по старости педагогическим работникам. Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию педагогических работников определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии учителям постепенно переносится. Время отсрочки увеличивается ровно настолько, насколько и общеустановленный возраст выхода на пенсию, - в общей сложности на пять лет к 2023 году. Но граждане, у которых право возникнет в 2019 и 2020 годах, могут уйти на пенсию на полгода раньше новых установленных сроков.

Например, педагог, выработавший необходимый стаж в октябре 2019 года и имеющий необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2019 году - минимум 16,2 балла), сможет выйти на пенсию спустя шесть месяцев – в апреле 2020 года.
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