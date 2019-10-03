Ушуист Артем Вашкевич стал победителем IX летней Спартакиады учащихся России
С 1 по 5 октября в Анапе проходит финальный этап спортивных соревнований по боевым искусствам в рамках IX летней Спартакиады учащихся России.
В программу Спартакиады вошли шесть видов боевых искусств: айкидо, всестилевое каратэ, кикбоксинг, киокусинкай, тайский бокс и ушу.
Спортсмены СШОР имени С.Р. Ахмерова принимают участие в данных соревнованиях по виду спорта ушу.
Результат 2 октября дня:
1 место - Вашкевич Артем.
Подготовил спортсмена тренер Вашкевич Павел Николаевич.